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Kemal Sunal'ın filmindeki huysuz yönetici Bilge Zobu şimdi 93 yaşında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bilge Zobu, uzun yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Kapıcılar Kralı'nda canlandırdığı apartman yöneticisi Zafer Bey karakteriyle hafızalara kazınan 93 yaşındaki sanatçının son hali, hayranlarını duygulandırdı.

Kemal Sunal'ın filmindeki huysuz yönetici Bilge Zobu şimdi 93 yaşında 1

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi, "Kapıcılar Kralı", "Tosun Paşa", "Milyarder" ve "Zübük" gibi unutulmaz Yeşilçam yapımlarında rol alan Bilge Zobu, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi.

Kemal Sunal'ın filmindeki huysuz yönetici Bilge Zobu şimdi 93 yaşında 2

SON HALİ DUYGULANDIRDI

1932 doğumlu ve şimdilerde 93 yaşında olan usta sanatçının son hali, sosyal medyada büyük ilgi görürken sevenlerini hem duygulandırdı hem de mutlu etti. İçerik üreticisi Murad Salahlı'nın ziyaret ettiği Zobu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kemal Sunal'ın filmindeki huysuz yönetici Bilge Zobu şimdi 93 yaşında 3

TİYATRODAN BEYAZ PERDEYE UZANAN BİR ÖMÜR

1932 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Nuri Bilge Zobu, sanat hayatına 1956 yılında Cep Tiyatrosu'nda sahnelenen "Bir Evlenme" oyunuyla adım attı.

Adana Şehir Tiyatrosu'ndaki çalışmalarının ardından 1958 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı.

Kemal Sunal'ın filmindeki huysuz yönetici Bilge Zobu şimdi 93 yaşında 4

Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde ve sinemada izleyiciyle buluştu.

Özellikle Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı pek çok kült yapımda rol alarak Türk sinemasına damga vurdu.

Sinemaseverlerin hafızasında en çok, yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı 1976 yapımı "Kapıcılar Kralı" filmindeki Zafer Bey karakteriyle yer edindi.

Kemal Sunal'ın filmindeki huysuz yönetici Bilge Zobu şimdi 93 yaşında 5

KAPICILAR KRALI'NIN KONUSU

1976 yılında vizyona giren Kapıcılar Kralı, Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Safa Önal'ın kaleme aldığı Yeşilçam'ın kült yapımları arasında yer alıyor.

Kemal Sunal'ın filmindeki huysuz yönetici Bilge Zobu şimdi 93 yaşında 6

Film, İstanbul'da büyük bir apartmanda kapıcılık yapan Seyyit'in hikâyesini konu alıyor. Kemal Sunal'ın hayat verdiği Seyyit karakteri, apartman sakinlerinin gözünde saf ve iyi niyetli biri olarak görünse de aslında oldukça zeki, fırsatçı ve çevresindeki insanların zaaflarını ustalıkla kullanan bir kapıcıdır. Apartmanda yaşanan olaylar üzerinden sınıf farklılıklarını ve toplumsal ilişkileri mizahi bir dille ele alan film, Türk sinemasının en sevilen komedileri arasında gösteriliyor.

Kemal Sunal'ın filmindeki huysuz yönetici Bilge Zobu şimdi 93 yaşında 7

Bilge Zobu ise filmde canlandırdığı Zafer Bey karakteriyle hafızalarda yer edinirken, Kemal Sunal ile karşılıklı sahneleri bugün de Yeşilçam'ın unutulmaz anları arasında gösteriliyor.

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