Kemal Sunal'ın filmindeki huysuz yönetici Bilge Zobu şimdi 93 yaşında

Film, İstanbul'da büyük bir apartmanda kapıcılık yapan Seyyit'in hikâyesini konu alıyor. Kemal Sunal'ın hayat verdiği Seyyit karakteri, apartman sakinlerinin gözünde saf ve iyi niyetli biri olarak görünse de aslında oldukça zeki, fırsatçı ve çevresindeki insanların zaaflarını ustalıkla kullanan bir kapıcıdır. Apartmanda yaşanan olaylar üzerinden sınıf farklılıklarını ve toplumsal ilişkileri mizahi bir dille ele alan film, Türk sinemasının en sevilen komedileri arasında gösteriliyor.