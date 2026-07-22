Kemal Sunal'ın filmindeki huysuz yönetici Bilge Zobu şimdi 93 yaşında
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bilge Zobu, uzun yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Kapıcılar Kralı'nda canlandırdığı apartman yöneticisi Zafer Bey karakteriyle hafızalara kazınan 93 yaşındaki sanatçının son hali, hayranlarını duygulandırdı.
Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi, "Kapıcılar Kralı", "Tosun Paşa", "Milyarder" ve "Zübük" gibi unutulmaz Yeşilçam yapımlarında rol alan Bilge Zobu, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi.
SON HALİ DUYGULANDIRDI
1932 doğumlu ve şimdilerde 93 yaşında olan usta sanatçının son hali, sosyal medyada büyük ilgi görürken sevenlerini hem duygulandırdı hem de mutlu etti. İçerik üreticisi Murad Salahlı'nın ziyaret ettiği Zobu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TİYATRODAN BEYAZ PERDEYE UZANAN BİR ÖMÜR
1932 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Nuri Bilge Zobu, sanat hayatına 1956 yılında Cep Tiyatrosu'nda sahnelenen "Bir Evlenme" oyunuyla adım attı.
Adana Şehir Tiyatrosu'ndaki çalışmalarının ardından 1958 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı.
Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde ve sinemada izleyiciyle buluştu.
Özellikle Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı pek çok kült yapımda rol alarak Türk sinemasına damga vurdu.
Sinemaseverlerin hafızasında en çok, yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı 1976 yapımı "Kapıcılar Kralı" filmindeki Zafer Bey karakteriyle yer edindi.
KAPICILAR KRALI'NIN KONUSU
1976 yılında vizyona giren Kapıcılar Kralı, Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Safa Önal'ın kaleme aldığı Yeşilçam'ın kült yapımları arasında yer alıyor.