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Kemal Sunal'ın efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı
Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Umudumuz Şaban'da Canan karakterini canlandıran Serpil Nur'un son hali şaşırttı. Filmde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan Serpil Nur'u yıllar sonra görenler tanıyamadı. Serpil Nur 4 Mayıs 1958 İstanbul doğumlu Türk sinema oyuncusu. 1974 yılında sinemaya başladı. 1977 yılında Muhtacım / Akıl Erdiremedim isimli bir 45'lik çıkardı.
Giriş Tarihi: 05.05.2021 11:35
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