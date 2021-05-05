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Haberler Galeri Kemal Sunal'ın efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Kemal Sunal'ın efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Umudumuz Şaban'da Canan karakterini canlandıran Serpil Nur'un son hali şaşırttı. Filmde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan Serpil Nur'u yıllar sonra görenler tanıyamadı. Serpil Nur 4 Mayıs 1958 İstanbul doğumlu Türk sinema oyuncusu. 1974 yılında sinemaya başladı. 1977 yılında Muhtacım / Akıl Erdiremedim isimli bir 45'lik çıkardı.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 11:35
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Kemal Sunal'ın efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Umudumuz Şaban'da Canan karakterini canlandıran Serpil Nur'un son hali şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kemal Sunal'ın efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Başta Yeşilçam'ın sarışın güzeli Serpil Nur olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi görenleri şaşırtıyor.

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Kemal Sunal'ın efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Kayhan Yıldızoğlu

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Kemal Sunal'ın efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Aydın Babaoğlu

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Kemal Sunal'ın efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Rüştü Asyalı