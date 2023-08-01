01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız herkesi şaşırttı! Bakın aslında kimmiş

Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız herkesi şaşırttı! Bakın aslında kimmiş

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Şendul Şaban ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Filmde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan küçük kız ile ilgili gerçeği öğrenenler gözlerine inanamadı. 1985 yapımı olan Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Şendul Şaban filmimizde kızı Melek görevinde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.

Giriş Tarihi: 01.08.2023 12:11
  • 1
  • 112
Kemal Sunal’ın efsane filmi Şendul Şaban’daki küçük kız herkesi şaşırttı! Bakın aslında kimmiş

Şendul Şaban 1985 yapımı Türk komedi filmi. Başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktadır. Filmin yönetmenliği ve senaryosu Kartal Tibet'e aittir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 112
Kemal Sunal’ın efsane filmi Şendul Şaban’daki küçük kız herkesi şaşırttı! Bakın aslında kimmiş

ŞENDUL ŞABAN KONUSU NEDİR?

Şaban Ali ile birlikte bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Bir gün patronlarından zam istedikleri için işten atılırlar. Uzun zaman iş ararlar fakat bulamazlar. Necla ise Şaban'a kadınların daha kolay iş bulabileceğini söyler ve karı koca iddiaya girerler. Necla ertesi gün sekreter olarak işe başlar. Evdeki roller değişir. Necla evin erkeği, Şaban ise evin hanımı olmuştur. Fakat ikili Necla'nın yoğun çalışma saatlerinden dolayı mutsuzdurlar.

  • 3
  • 112
Kemal Sunal’ın efsane filmi Şendul Şaban’daki küçük kız herkesi şaşırttı! Bakın aslında kimmiş

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden birisi olan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı.

  • 4
  • 112
Kemal Sunal’ın efsane filmi Şendul Şaban’daki küçük kız herkesi şaşırttı! Bakın aslında kimmiş

Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı.

  • 5
  • 112
Kemal Sunal’ın efsane filmi Şendul Şaban’daki küçük kız herkesi şaşırttı! Bakın aslında kimmiş

Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.