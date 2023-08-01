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Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'daki küçük kız herkesi şaşırttı! Bakın aslında kimmiş
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Şendul Şaban ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Filmde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan küçük kız ile ilgili gerçeği öğrenenler gözlerine inanamadı. 1985 yapımı olan Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Şendul Şaban filmimizde kızı Melek görevinde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.