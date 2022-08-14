14 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Avanak Apti filminin oyuncusu Yadigar Ejder hayat hikayesiyle gözyaşlarına boğdu

Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Avanak Apti filminin oyuncusu Yadigar Ejder hayat hikayesiyle gözyaşlarına boğdu

Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı Avanak Apti filminde Kemal Sunal ile bol bol karşı karşıya gelen Urfalı Apti büyük beğeni toplamıştı. Kemal Sunal ile birlikte Avanak Apti'yi unutulmazlar arasına sokan Yadigar Ejder, 1991'de hayatını kaybetti. Yadigar Ejder'i ölüme götüren yol ise herkesi yasa boğmuştu. İşte Yadigar Ejder veya Yadigar Kuzu ya da gerçek adıyla Adnan Ayberk'in herkesi gözyaşlarına boğan hikayesi.

Giriş Tarihi: 14.08.2022 15:07
  • 1
  • 141
Kemal Sunal’ın başrol oynadığı Avanak Apti filminin oyuncusu Yadigar Ejder hayat hikayesiyle gözyaşlarına boğdu

Kemal Sunal'ın oynadığı Avanak Apti bir kez daha televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Kemal Sunal ile birlikte Avanak Apti'de rol alan Yadigar Ejder, izleyiciyi yine mest etti. 1991'de hayatını kaybeden Yadigar Ejder, Yeşilçam'da yüzden fazla filmde rol aldı. Kemal Sunal'ın oynadığı Avanak Apti oyuncusu Yadigar Ejder hayat hikayesiyle gözyaşlarına boğdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 141
Kemal Sunal’ın başrol oynadığı Avanak Apti filminin oyuncusu Yadigar Ejder hayat hikayesiyle gözyaşlarına boğdu

1947'de dünyaya gelen Yadigar Ejder'in asıl adı Adnan Ayberk. Özellikle Kemal Sunal ile birçok filmde rol alan Yadigar Ejder, İstanbul Taksim'de yaşamını yitirdi.

  • 3
  • 141
Kemal Sunal’ın başrol oynadığı Avanak Apti filminin oyuncusu Yadigar Ejder hayat hikayesiyle gözyaşlarına boğdu

Yeşilçam'ın 'dev adamı' olarak bilinen Yadigar Ejder, yüzden fazla filmde oynamasına rağmen 1991'e parasız kaldı.

  • 4
  • 141
Kemal Sunal’ın başrol oynadığı Avanak Apti filminin oyuncusu Yadigar Ejder hayat hikayesiyle gözyaşlarına boğdu

4 Mart 1991'de ev kirasını ödeyemediği için evden atıldı. Geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan Yadigar Ejder'in başına her şey o gün geldi.

  • 5
  • 141
Kemal Sunal’ın başrol oynadığı Avanak Apti filminin oyuncusu Yadigar Ejder hayat hikayesiyle gözyaşlarına boğdu

Taksim'de bir parkta bank üzerinde yatmak zorunda kalan Yadigar Ejder, donarak can verdi. Cenazesi Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.