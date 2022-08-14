Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Avanak Apti filminin oyuncusu Yadigar Ejder hayat hikayesiyle gözyaşlarına boğdu

Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı Avanak Apti filminde Kemal Sunal ile bol bol karşı karşıya gelen Urfalı Apti büyük beğeni toplamıştı. Kemal Sunal ile birlikte Avanak Apti'yi unutulmazlar arasına sokan Yadigar Ejder, 1991'de hayatını kaybetti. Yadigar Ejder'i ölüme götüren yol ise herkesi yasa boğmuştu. İşte Yadigar Ejder veya Yadigar Kuzu ya da gerçek adıyla Adnan Ayberk'in herkesi gözyaşlarına boğan hikayesi.