Kemal Sunal'a benzetiliyordu: Emret Komutanım'ın Naci'si Mehmet Kurt'un son hali

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'a olan benzerliğiyle bir dönem gündeme gelen ve "Emret Komutanım" dizisinde canlandırdığı "Naci" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mehmet Kurt, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Hem yeteneği hem de sempatikliğiyle izleyicilerin sevgisini kazanan Kurt'un son hali ortaya çıktı.