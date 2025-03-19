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Kemal Sunal'a benzetiliyordu: Emret Komutanım'ın Naci'si Mehmet Kurt'un son hali

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'a olan benzerliğiyle bir dönem gündeme gelen ve "Emret Komutanım" dizisinde canlandırdığı "Naci" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mehmet Kurt, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Hem yeteneği hem de sempatikliğiyle izleyicilerin sevgisini kazanan Kurt'un son hali ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:18
Kemal Sunal’a benzetiliyordu: Emret Komutanım’ın Naci’si Mehmet Kurt’un son hali

Oyuncu Mehmet Kurt'u Emret Komutanım'daki Naci karakteriyle tanımıştık!

Kemal Sunal’a benzetiliyordu: Emret Komutanım’ın Naci’si Mehmet Kurt’un son hali

Sempatik tavırları ve mimikleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Kurt, merhum sanatçı Kemal Sunal'a benzetiliyordu.

Kemal Sunal’a benzetiliyordu: Emret Komutanım’ın Naci’si Mehmet Kurt’un son hali

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Mehmet Kurt, son haliyle gündeme geldi.

Kemal Sunal’a benzetiliyordu: Emret Komutanım’ın Naci’si Mehmet Kurt’un son hali

Şimdilerde 42 yaşında olan Kurt, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı.

Kemal Sunal’a benzetiliyordu: Emret Komutanım’ın Naci’si Mehmet Kurt’un son hali

İşte Emret Komutanım Naci'nin şimdiki hali...

Kemal Sunal’a benzetiliyordu: Emret Komutanım’ın Naci’si Mehmet Kurt’un son hali

İşte Emret Komutanım Naci'nin şimdiki hali...

Kemal Sunal’a benzetiliyordu: Emret Komutanım’ın Naci’si Mehmet Kurt’un son hali

İşte Emret Komutanım Naci'nin şimdiki hali...