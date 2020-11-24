Kemal Sunal, Şener Şen... | Efsane filmdeki hata yıllar sonra fark edildi...

Kemal Sunal, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı filmler adeta toplumun hafızasına kazınmış durumda. 7'den 70'e birçoğumuzun gönlünde Yeşilçam filmleri taht kurdu ve hala severek izlenmeye de devam ediliyor. Ancak pek çok usta ismin yer aldığı filmlerdeki hatalar ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Yeşilçam filmlerdeki yıllar sonra fark edilen o hatalar...