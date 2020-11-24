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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kemal Sunal, Şener Şen... | Efsane filmdeki hata yıllar sonra fark edildi... Kemal Sunal, Şener Şen... | Efsane filmdeki hata yıllar sonra fark edildi... Kemal Sunal, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı filmler adeta toplumun hafızasına kazınmış durumda. 7'den 70'e birçoğumuzun gönlünde Yeşilçam filmleri taht kurdu ve hala severek izlenmeye de devam ediliyor. Ancak pek çok usta ismin yer aldığı filmlerdeki hatalar ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Yeşilçam filmlerdeki yıllar sonra fark edilen o hatalar... Giriş Tarihi: 24.11.2020 02:01 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 02:02
Türk filmlerinde yıllar sonra fark edilen hatalar yıllar sonra fark ediliyor. Günümüzde çekilen filmlerdeki hataları gördükçe o günlerdeki imkanlar ile çekilen filmlerdeki bu hatalara aslında çok şaşırmamak gerek...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşiçam'ın efsane dizilerinden 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.
Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.
Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.
Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.