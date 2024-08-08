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Haberler Galeri Kavak Yelleri'nin Mine'siydi! Aslı Enver'in yeni partneri belli oldu! Kuşatma dizisindeki rolü...

Kavak Yelleri'nin Mine'siydi! Aslı Enver'in yeni partneri belli oldu! Kuşatma dizisindeki rolü...

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti. Çiftin Elay isminde bir de kızları olmuştu. Enver, uzun bir sürenin ardından ekranlara geri dönüyor. Netflix'e çekilecek bir dizi ile anlaşan Enver'in partneri de belli oldu. İşte Aslı Enver'in rolü ve partneri...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:43
Kavak Yelleri’nin Mine’siydi! Aslı Enver’in yeni partneri belli oldu! Kuşatma dizisindeki rolü...

Kavak Yelleri dizisinde hayat verdiği Mine karakteriyle hafızalara kazınan Aslı Enver, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor...

Kavak Yelleri’nin Mine’siydi! Aslı Enver’in yeni partneri belli oldu! Kuşatma dizisindeki rolü...

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti.

Kavak Yelleri’nin Mine’siydi! Aslı Enver’in yeni partneri belli oldu! Kuşatma dizisindeki rolü...

Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

Kavak Yelleri’nin Mine’siydi! Aslı Enver’in yeni partneri belli oldu! Kuşatma dizisindeki rolü...

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti.

Kavak Yelleri’nin Mine’siydi! Aslı Enver’in yeni partneri belli oldu! Kuşatma dizisindeki rolü...

Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti. Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.