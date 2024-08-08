08 Ağustos 2024, Perşembe
Kavak Yelleri'nin Mine'siydi! Aslı Enver'in yeni partneri belli oldu! Kuşatma dizisindeki rolü...
"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti. Çiftin Elay isminde bir de kızları olmuştu. Enver, uzun bir sürenin ardından ekranlara geri dönüyor. Netflix'e çekilecek bir dizi ile anlaşan Enver'in partneri de belli oldu. İşte Aslı Enver'in rolü ve partneri...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:43