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Kavak Yelleri'nin Mine'siydi! Aslı Enver ekranlara geri dönüyor! İşte yeni adresi...

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan ve başarılı performansıyla ilgi çeken Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la dünya evine girmişti. Çiftin Elay isminde bir de kızları olmuştu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Enver'den müjdeli haber geldi. İşte Aslı Enver'in yeni projesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 15:06
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Kavak Yelleri’nin Mine’siydi! Aslı Enver ekranlara geri dönüyor! İşte yeni adresi...

Özellikle Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle hafızalara kazınan Aslı Enver'den müjdeli haber geldi.

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Kavak Yelleri’nin Mine’siydi! Aslı Enver ekranlara geri dönüyor! İşte yeni adresi...

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti.

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Kavak Yelleri’nin Mine’siydi! Aslı Enver ekranlara geri dönüyor! İşte yeni adresi...

Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti. Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

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Kavak Yelleri’nin Mine’siydi! Aslı Enver ekranlara geri dönüyor! İşte yeni adresi...

Ara ara ekranlara geri dönüş sinyalleri veren Enver'in yeni projesi belli oldu.

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Kavak Yelleri’nin Mine’siydi! Aslı Enver ekranlara geri dönüyor! İşte yeni adresi...

ADRESİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kızı Elay'ın bir yaşına girmesiyle çalışma hayatına dönme kararı alan başarılı oyuncu Tims&B'nin Netflix için çekeceği "Kuşatma" dizisiyle el sıkıştı.