Kavak Yelleri'nin Mine'siydi! Aslı Enver ekranlara geri dönüyor! İşte yeni adresi...

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan ve başarılı performansıyla ilgi çeken Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la dünya evine girmişti. Çiftin Elay isminde bir de kızları olmuştu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Enver'den müjdeli haber geldi. İşte Aslı Enver'in yeni projesi...