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Haberler Galeri Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle hayra bıraktı

Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle hayra bıraktı

Kasaba Doktoru dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ozan Akbaba, tüm dikkatleri üzerine çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle kariyerinde hızla yükselen oyuncu, başarısını yeni dizisiyle de sürdürü. Özel hayatıyla yakın takibe alınan Akbaba'nın eşini gören hayran kaldı. Peki Kasaba Doktoru'nun Hakan hocası Ozan Akbaba'nın eşi kim? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 18.06.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022 14:25
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Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı Ozan Akbaba’nın eşi güzelliğiyle hayra bıraktı

EDHO dizisinde canlandırdığı İlyas karakteriyle büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

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Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı Ozan Akbaba’nın eşi güzelliğiyle hayra bıraktı

Kasaba Doktoru dizisinde Hakan Koca karakterini canlandıran Akbaba, şimdilerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

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Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı Ozan Akbaba’nın eşi güzelliğiyle hayra bıraktı

Sevilen oyuncu Ozan Akbaba'nın özel hayatını mercek altına alanlar eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki Kasaba Doktoru'nun Hakan hocası Ozan Akbaba'nın eşi kim? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı Ozan Akbaba’nın eşi güzelliğiyle hayra bıraktı

HAFSANUR SANCAKTUTAN VE SEVGİLİSİ DENİZ CAN AKTAŞ

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Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı Ozan Akbaba’nın eşi güzelliğiyle hayra bıraktı