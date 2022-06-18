Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle hayra bıraktı

Kasaba Doktoru dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ozan Akbaba, tüm dikkatleri üzerine çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle kariyerinde hızla yükselen oyuncu, başarısını yeni dizisiyle de sürdürü. Özel hayatıyla yakın takibe alınan Akbaba'nın eşini gören hayran kaldı. Peki Kasaba Doktoru'nun Hakan hocası Ozan Akbaba'nın eşi kim? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...