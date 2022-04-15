Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı herkesi şaşırttı! Ozan Akbaba'nın eşi bakın kim çıktı

Başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever ile paylaştığı Kasaba Doktoru dizisinde Hakan hoca karakterini canlandıran Ozan Akbaba'nın eşini gören hayran kaldı. Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'nın özel hayatını mercek altına alanlar eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki Kasaba Doktoru'nun Hakan hocası Ozan Akbaba'nın eşi kim? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...