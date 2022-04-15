15 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı herkesi şaşırttı! Ozan Akbaba'nın eşi bakın kim çıktı

Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı herkesi şaşırttı! Ozan Akbaba'nın eşi bakın kim çıktı

Başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever ile paylaştığı Kasaba Doktoru dizisinde Hakan hoca karakterini canlandıran Ozan Akbaba'nın eşini gören hayran kaldı. Kasaba Doktoru'nun sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'nın özel hayatını mercek altına alanlar eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki Kasaba Doktoru'nun Hakan hocası Ozan Akbaba'nın eşi kim? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 15.04.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 11:57
  • 1
  • 114
Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı herkesi şaşırttı! Ozan Akbaba’nın eşi bakın kim çıktı

EDHO dizisinde canlandırdığı İlyas karakteriyle büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 114
Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı herkesi şaşırttı! Ozan Akbaba’nın eşi bakın kim çıktı

Kasaba Doktoru dizisinde Hakan Koca karakterini canlandıran Akbaba, şimdilerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

  • 3
  • 114
Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı herkesi şaşırttı! Ozan Akbaba’nın eşi bakın kim çıktı

Sevilen oyuncu Ozan Akbaba'nın özel hayatını mercek altına alanlar eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki Kasaba Doktoru'nun Hakan hocası Ozan Akbaba'nın eşi kim? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

  • 4
  • 114
Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı herkesi şaşırttı! Ozan Akbaba’nın eşi bakın kim çıktı

BİLAL YİĞİT KOÇAK

  • 5
  • 114
Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı herkesi şaşırttı! Ozan Akbaba’nın eşi bakın kim çıktı

BİLAL YİĞİT KOÇAK'IN SEVGİLİSİ BERFE SANCAK