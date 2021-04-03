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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Onur Seyit Yaran ile yakaladıkları uyumla gönüllere taht kurarken özel hayatıyla mercek altına alındı. Çok küçük yaşlardan itibaren ekranlarda olan Coşkun oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı...

Giriş Tarihi: 03.04.2021 16:38
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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Kardeşlerim'in genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken yaşıyla merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun ve ünlü isimlerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

ONUR SEYİT YARAN
13 Ocak 1995

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

HALİT ÖZGÜR SARI
1993 yılında doğdu

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

MELİS SEZEN
2 Ocak 1997