Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Onur Seyit Yaran ile yakaladıkları uyumla gönüllere taht kurarken özel hayatıyla mercek altına alındı. Çok küçük yaşlardan itibaren ekranlarda olan Coşkun oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı...