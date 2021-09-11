Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Bunu kimse bilmiyordu

2. sezonuyla ekrana fırtına gibi dönen Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle adında söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun, kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğuyla ekrana damga vuran güzel oyuncu, rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile yakaladıkları uyumla diziye damga vuran Coşkun'un boyu merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu...