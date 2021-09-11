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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Bunu kimse bilmiyordu

2. sezonuyla ekrana fırtına gibi dönen Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle adında söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun, kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğuyla ekrana damga vuran güzel oyuncu, rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile yakaladıkları uyumla diziye damga vuran Coşkun'un boyu merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu...

Giriş Tarihi: 11.09.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 14:43
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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Bunu kimse bilmiyordu

Kardeşlerim'in genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken boyuyla merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Bunu kimse bilmiyordu

İbrahim Çelikkol - 1.87 m

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Bunu kimse bilmiyordu

Hilal Altınbilek - 1,75 m

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Bunu kimse bilmiyordu

Berk Atan - 1,88 m

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Bunu kimse bilmiyordu

Gülsim Ali - 1,75 m