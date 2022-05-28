28 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusu Yiğit Koçak ilk kez paylaştı! Annesinin kopyasıymış…

Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusu Yiğit Koçak ilk kez paylaştı! Annesinin kopyasıymış…

Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitledi. Usta oyuncuları bir araya getiren yapım, kadrosunda birçok genç oyuncuya da yer verdi. Dizide canlandırdığı Ömer karakteriyle ekranın en popüler isimlerinden olan Yiğit Koçak izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar ailesini merak etti. Annesiyle benzerliğini görenler şoke oldu. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın gözlerden uzak tuttuğu annesi...

Giriş Tarihi: 28.05.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 12:51
  • 1
  • 110
Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusu Yiğit Koçak ilk kez paylaştı! Annesinin kopyasıymış…

Kardeşlerim'de canlandırdığı Ömer karakteriyle kariyerinde hızla yükselen Yiğit Koçak, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar ailesini merak etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 110
Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusu Yiğit Koçak ilk kez paylaştı! Annesinin kopyasıymış…

Annesiyle benzerliğini görenler şoke oldu. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın gözlerden uzak tuttuğu annesi…

  • 3
  • 110
Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusu Yiğit Koçak ilk kez paylaştı! Annesinin kopyasıymış…

Ebru Şahin'in annesi

  • 4
  • 110
Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusu Yiğit Koçak ilk kez paylaştı! Annesinin kopyasıymış…

Ebru Şahin'in annesi

  • 5
  • 110
Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusu Yiğit Koçak ilk kez paylaştı! Annesinin kopyasıymış…

Ebru Şahin'in annesi