Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusu Yiğit Koçak ilk kez paylaştı! Annesinin kopyasıymış…

Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitledi. Usta oyuncuları bir araya getiren yapım, kadrosunda birçok genç oyuncuya da yer verdi. Dizide canlandırdığı Ömer karakteriyle ekranın en popüler isimlerinden olan Yiğit Koçak izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar ailesini merak etti. Annesiyle benzerliğini görenler şoke oldu. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın gözlerden uzak tuttuğu annesi...