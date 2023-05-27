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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya sevgilisi herkesi şaşırttı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Kardeşlerim'in Sarp'ı Atakan Özkaya son dönemin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Başarılı performansıyla bu sezona damgasını vuran isimlerden olan Özkaya izleyiciler tarafından da yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar Aldatmak dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı. İşte Atakan Özkaya'nın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 27.05.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 17:06
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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya sevgilisi herkesi şaşırttı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Kardeşlerim'de canlandırdığı Sarp karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Atakan Özkaya özel hayatıyla yakın takibe alındı.

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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya sevgilisi herkesi şaşırttı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Aşk hayatıyla merak konusu olan yakışıklı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ünlü oyuncuyla ilişkisini duyurdu.

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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya sevgilisi herkesi şaşırttı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

İşte Kardeşlerim'in yıldızı Atakan Özkaya'nın sevgilisi...

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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya sevgilisi herkesi şaşırttı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

CANER ŞAHİN VE FEYZA SEVİL GÜNGÖR

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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya sevgilisi herkesi şaşırttı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

CANER ŞAHİN VE FEYZA SEVİL GÜNGÖR