Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya sevgilisi herkesi şaşırttı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Kardeşlerim'in Sarp'ı Atakan Özkaya son dönemin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Başarılı performansıyla bu sezona damgasını vuran isimlerden olan Özkaya izleyiciler tarafından da yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar Aldatmak dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı. İşte Atakan Özkaya'nın sevgilisi...