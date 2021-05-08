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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı!

Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cüneyt Mete, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. İzleyiciler tarafından araştırılan Mete'nin eşini görenler çok şaşırdı. Cüneyt Mete'nin eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Cüneyt Mete'nin eşi...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 17:30
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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı!

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Cüneyt Mete, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Mete'nin eşini görenler çok şaşırdı. İşte başta Cüneyt Mete olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı!

BURAK DENİZ

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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı!

BURAK DENİZ VE SEVGİLİSİ DİDEM SOYDAN

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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı!

ALİNA BOZ

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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı!

ALİNA BOZ VE SEVGİLİSİ MİTHAT CAN ÖZER