Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı!

Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cüneyt Mete, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. İzleyiciler tarafından araştırılan Mete'nin eşini görenler çok şaşırdı. Cüneyt Mete'nin eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Cüneyt Mete'nin eşi...