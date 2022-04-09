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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi Milli sporcu çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim usta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de fırsat tanıdı. Dizide Ömer karakterine hayat veren Bilal Yiğit Koçak'ın ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla yıldızı bir anda parlayan Koçak, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun sevgilisi de tanıdık bir isim çıktı. Meğer milli sporcu ile aşk yaşıyormuş… İşte Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Bilal Yiğit Koçak'ın sporcu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 09.04.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 11:14
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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi Milli sporcu çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı

Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Bilal Yiğit Koçak ekranın en sevilen isimlerinden biri oldu. Dizide canlandırdığı Ömer karakteriyle yıldızı parlayan Koçak'ın sevgilisi de tanıdık çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi Milli sporcu çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı

Özel hayatıyla mercek altına alınan Koçak'ın milli atlet ile aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı.

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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi Milli sporcu çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı

İşte Kardeşlerim'in yıldızı Bilal Yiğit Koçak başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi Milli sporcu çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı

SALİH BADEMCİ VE EŞİ IMER ÖZGÜN

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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi Milli sporcu çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı