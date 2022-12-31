Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sürpriz evlilik teklifi! Sokak ortasında diz çöktü

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteriyle ekranda fırtınalara estiren Cihan Şimşek uzun süredir Sinem Şimşek ile aşk yaşıyordu. Yakın arkadaşlarıyla yurt dışı tatiline çıkan Şimşek sokak ortasında sevgilisine evlilik teklifi etti. O anları takipçileriyle paylaşan oyuncu sürpriz evlilik teklifini "Eveti kaptım" notuyla duyurdu. Alina Boz, Damlasu İkizoğlu, Oral Özer, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aleyna Solarker, Halit Özgür Sarı ve daha birçok ünlü isim Şimşek'in paylaşımına yorum da bulundu. İşte Turan Cihan Şimşek'in o paylaşımı...