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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sürpriz evlilik teklifi! Sokak ortasında diz çöktü

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteriyle ekranda fırtınalara estiren Cihan Şimşek uzun süredir Sinem Şimşek ile aşk yaşıyordu. Yakın arkadaşlarıyla yurt dışı tatiline çıkan Şimşek sokak ortasında sevgilisine evlilik teklifi etti. O anları takipçileriyle paylaşan oyuncu sürpriz evlilik teklifini "Eveti kaptım" notuyla duyurdu. Alina Boz, Damlasu İkizoğlu, Oral Özer, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aleyna Solarker, Halit Özgür Sarı ve daha birçok ünlü isim Şimşek'in paylaşımına yorum da bulundu. İşte Turan Cihan Şimşek'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 11:45
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sürpriz evlilik teklifi! Sokak ortasında diz çöktü

Turan Cihan Şimşek, ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sürpriz evlilik teklifi! Sokak ortasında diz çöktü

Oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettiren Şimşek, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sürpriz evlilik teklifi! Sokak ortasında diz çöktü

Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisine sokak ortasında evlilik teklifi etti. O anları kayıt altına aldıran Şimşek, sürpriz evlilik teklifini "Eveti kaptım" notuyla yayınladı.

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sürpriz evlilik teklifi! Sokak ortasında diz çöktü

Alina Boz, Damlasu İkizoğlu, Oral Özer, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aleyna Solarker, Halit Özgür Sarı ve daha birçok ünlü isim Şimşek'in paylaşımına yorum da bulundu.

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sürpriz evlilik teklifi! Sokak ortasında diz çöktü

Evlilik kararıyla gündeme oturan Cihan Şimşek'in yaşı merak konusu oldu. İşte cevabı...