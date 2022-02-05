Kardeşlerim’in Nebahat Atakul’u Simge Selçuk yıllar önceki haliyle herkesi şok etti! Görenler hayrete düştü

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Nebahat Atakul karakterine hayat veren Simge Selçuk, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Daha önce Aliye, Ayrılsak da Beraberiz ve Çiçek Taksi gibi dizilerden tanıdığımız Simge Selçuk Ferhunde Hanımlar dizisinde oynadığı hali sosyal medyayı salladı. İşte Simge Selçuk'un yıllar içindeki inanılmaz değişimi...