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Kardeşlerim’in Nebahat Atakul’u Simge Selçuk yıllar önceki haliyle herkesi şok etti! Görenler hayrete düştü

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Nebahat Atakul karakterine hayat veren Simge Selçuk, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Daha önce Aliye, Ayrılsak da Beraberiz ve Çiçek Taksi gibi dizilerden tanıdığımız Simge Selçuk Ferhunde Hanımlar dizisinde oynadığı hali sosyal medyayı salladı. İşte Simge Selçuk'un yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 05.02.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 14:26
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Kardeşlerim’in Nebahat Atakul’u Simge Selçuk yıllar önceki haliyle herkesi şok etti! Görenler hayrete düştü

Kardeşlerim dizisi tüm heyecanıyla devam ederken dizi oyuncuları da yakın takibe alındı. Dizide Nebahat Atakul karakterine hayat veren Simge Selçuk, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Nebahat Atakul’u Simge Selçuk yıllar önceki haliyle herkesi şok etti! Görenler hayrete düştü

İşte Simge Selçuk ünlülerin yıllar önceki şaşırtan görüntüleri...

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Kardeşlerim’in Nebahat Atakul’u Simge Selçuk yıllar önceki haliyle herkesi şok etti! Görenler hayrete düştü

Bensu Soral

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Kardeşlerim’in Nebahat Atakul’u Simge Selçuk yıllar önceki haliyle herkesi şok etti! Görenler hayrete düştü

Hilal Altınbilek

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Kardeşlerim’in Nebahat Atakul’u Simge Selçuk yıllar önceki haliyle herkesi şok etti! Görenler hayrete düştü

Burak Özçivit