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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker’in estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Eski hali olay oldu

Kardeşlerim'in Harikası Gözde Türker, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dizinin kötü kızı olan Türker, oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Türker, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Yıllar öncesine ait fotoğrafları ise şaşkına çevirdi. Türker'in estetiksiz halini gören tanıyamadı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 22.01.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 13:58
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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Eski hali olay oldu

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gözde Türker, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Türker'in yıllar önceki fotoğraflarını gören ise şaştı kaldı.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Eski hali olay oldu

İşte Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz hali...

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Eski hali olay oldu

Çağla Şıkel

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Eski hali olay oldu

Gökçe Bahadır

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Eski hali olay oldu

Gökçe Bahadır