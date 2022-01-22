Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker’in estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Eski hali olay oldu

Kardeşlerim'in Harikası Gözde Türker, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dizinin kötü kızı olan Türker, oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Türker, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Yıllar öncesine ait fotoğrafları ise şaşkına çevirdi. Türker'in estetiksiz halini gören tanıyamadı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker'in estetiksiz hali...