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Haberler Galeri Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı şoke etti 💇‍♀️

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı şoke etti 💇‍♀️

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle kariyerinde hızla yükselen Gözde Türker, diziye vedasıyla sevenlerini üzmüştü. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu, bu kez yeni imajıyla gündeme oturdu. Uzun saçlarını kısacık kestiren Gözde Türker son haliyle görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 22.06.2022 16:31
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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı şoke etti 💇‍♀️

Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Safiye Sultan rolü ile başlayan ve ardından Poyraz Karayel, İstanbullu Gelin dizilerinde rol alan oyuncu Gözde Türker son olarak atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteriyle ekranlarda yer almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı şoke etti 💇‍♀️

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Kardeşlerim dizisine 52. bölümde veda eden Türker, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Dizi projesinin bitmesinin ardından Gözde Türker saçlarını kısacık kestirdi.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı şoke etti 💇‍♀️

YENİ HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Yeni halini 1 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ''Kate Moss yapsa beğenirdiniz 🙃 Yeni bölüm YouTube kanalımda!'' notuyla yayınlayan genç oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı. Gözde Türker'in yeni imajı dakikalar içinde binlerce kişi tarafından beğenildi.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı şoke etti 💇‍♀️

İşte Gözde Türker'in yeni imajı...

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı şoke etti 💇‍♀️