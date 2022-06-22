Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı şoke etti 💇‍♀️

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle kariyerinde hızla yükselen Gözde Türker, diziye vedasıyla sevenlerini üzmüştü. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu, bu kez yeni imajıyla gündeme oturdu. Uzun saçlarını kısacık kestiren Gözde Türker son haliyle görenleri şaşırttı.