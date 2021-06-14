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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker: O sahne çok zorladı
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve kariyerinde hızla yükselen Gözde Türker, hakkında merak edilenleri anlattı. Dizide kötü bir karakteri oynamasına rağmen izleyicilerin kendisine empati ile yaklaşmasının çok hoşuna gittiğini söyleyen güzel oyuncu, "Bu karakterin cazibesi tamamen hikayesinde gizli. O hikayeyi insanlara doğru hissettirebildiysem ne mutlu bana' dedi. Türker, çekimlerde en çok zorlandığı sahneyi de anlattı. İşte Gözde Türker, hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 14.06.2021 12:24
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