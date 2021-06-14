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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker: O sahne çok zorladı

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve kariyerinde hızla yükselen Gözde Türker, hakkında merak edilenleri anlattı. Dizide kötü bir karakteri oynamasına rağmen izleyicilerin kendisine empati ile yaklaşmasının çok hoşuna gittiğini söyleyen güzel oyuncu, "Bu karakterin cazibesi tamamen hikayesinde gizli. O hikayeyi insanlara doğru hissettirebildiysem ne mutlu bana' dedi. Türker, çekimlerde en çok zorlandığı sahneyi de anlattı. İşte Gözde Türker, hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.06.2021 12:24
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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker: O sahne çok zorladı

Atv'nin ilgi ile takip edilen dizisi 'Kardeşlerim' yayınladığı ilk bölümden itibaren hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin Harika'sı Gözde Türker, dizideki performansıyla en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Gözde Türker'le kariyerinin dönüm noktası olan 'Kardeşlerim' dizisini, hayatını ve hayallerini konuştuk. İşte Gözde Türker'in Günaydın'a yaptığı samimi açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker: O sahne çok zorladı

Nasılsınız, hayat nasıl gidiyor? Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok iyiyim, teşekkür ederim. Her şey yolunda ve oldukça olumlu bir süreç geçiriyorum. Çoğunlukla çalışarak geçiyor. Geri kalan zamanda da evime, sevdiklerime zaman ayırıyorum. İki köpeğim var. Onlarla yürüyoruz, oynuyoruz, sarılıyoruz. Bana inanılmaz mutluluk veriyor. Gündüzleri dinleniyorum. Ama kendime de sürekli bir iş çıkarıyorum. Akşamları ise, pek çok içerikten film, dizi, belgesel izleyerek geçiyorum. Genel anlamda böyle geçiyor.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker: O sahne çok zorladı

Nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl bir çocuktunuz? Oyunculuk merakınız ne zaman, nasıl başladı?

Annem, babam ve ablamla dört dörtlük bir ailede büyüdüm. Biz, Selanik göçmeniyiz, Bursalıyız. Üniversiteye kadar Bursa'da yaşadım. Ablamla aramda çok özel bir bağ vardır. Çok güzel bir sevgiyle büyütüldük. Ve ailedeki herkesin birbirine karşı koşulsuz bir sevgisi vardır.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker: O sahne çok zorladı

SANATIN HER TÜRLÜ DALIYLA İLGİLENDİM

Oyunculuk merakım 9 yaşında başladı. Bursa'da Nedim Buğral'dan drama dersi almaya başladım ve sonrasında da sahneden hiç ayrılmadım. Kendimi geliştirebilmek ve mesleğimi en iyi şekilde yapabilmek için sanatın her türlü dalıyla ilgilenmeye çalıştım. 2011'de tango dersine başladım ve yoğun bir çalışma dönemi sonrası profesyonel olarak dans etmeye başladım. 2014 yılında eğitmen oldum. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Safiye Sultan ile dizi oyunculuğuna başladım. Ve bir sene sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, tiyatro bölümünün yetenek sınavlarını kazanarak, tiyatro eğitimime profesyonel anlamda başlamış oldum. Aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın yarı zamanlı müzikal bölümüne girdim ve iki okuldan da 2019 yılında mezun oldum.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker: O sahne çok zorladı

ATV'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim' dizisinde izliyoruz sizi. Harika, karakteri zengin bir hayat süren ve özel okulda okuyan havalı bir genç kız. Geri dönüşler nasıl? Mutlu musunuz?

Aşırı mutluyum. 'Kardeşlerim' izleyiciler tarafından çok beğenildi ve ses getirdi. İnanılmaz güzel mesajlar alıyorum. Twitter, YouTube ve pek çok yerde oyunculuğumla ve karakterimle ilgili çok olumlu yorumlar yazılıyor ve onları okurken çok heyecanlanıyorum. Kötü bir karakter olmasına rağmen insanların empati yapıp Harika'ya üzülmesi, anlaması, gülmesi ve sevmesi çok hoşuma gidiyor. Bu karakterin cazibesi tamamen hikayesinde gizli. O hikayeyi insanlara doğru hissettirebildiysem ne mutlu bana.