Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı!

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, yürek yakan hikayesiyle izleyiciden tam puan aldı. Aniden anne ve babasını kaybeden 4 kardeşin hikayesinin anlatıldığı Kardeşlerim, ekranlarda fırtınalar estirirken dizinin genç oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden oldu. Diziye oyunculuğuyla damga vuran Onur Seyit Yaran, özel hayatıyla mercek altına alındı. Dizide lise öğrencisi Doruk karakterine hayat veren Best Model birincisi Yaran'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın yaşı...