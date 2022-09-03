Kardeşlerim'in Aybike'si ablası hayran bıraktı! Melis Minkari güzelliğini ondan almış...

atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim yeni sezonuyla geri döndü. İlk iki sezonuyla izlenme rekorları kıran dizinin genç oyuncu kadrosu tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Dizide Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari ise en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla adından söz ettiren Minkari, duru güzelliğiyle de kendisine ilgi topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Melis Minkari'nin kardeşi de hayran bıraktı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Melis Minkari'nin ablası...