03 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kardeşlerim'in Aybike'si ablası hayran bıraktı! Melis Minkari güzelliğini ondan almış...

Kardeşlerim'in Aybike'si ablası hayran bıraktı! Melis Minkari güzelliğini ondan almış...

atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim yeni sezonuyla geri döndü. İlk iki sezonuyla izlenme rekorları kıran dizinin genç oyuncu kadrosu tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Dizide Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari ise en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla adından söz ettiren Minkari, duru güzelliğiyle de kendisine ilgi topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Melis Minkari'nin kardeşi de hayran bıraktı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Melis Minkari'nin ablası...

Giriş Tarihi: 03.09.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 15:27
  • 1
  • 99
Kardeşlerim’in Aybike’si ablası hayran bıraktı! Melis Minkari güzelliğini ondan almış...

Kardeşlerim'de canlandırdığı Aybike karakteriyle ekranın sevilen isimlerinden olan genç oyuncu Melis Minkari tüm dikkatleri üzerine çekti. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen oyunculuğuyla hayran bırakan Minkari izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 99
Kardeşlerim’in Aybike’si ablası hayran bıraktı! Melis Minkari güzelliğini ondan almış...

Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla da adından söz ettiren Minkari, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Melis Minkari hakkında araştırma yapanlar ablasını görünce şaştı kaldı.

  • 3
  • 99
Kardeşlerim’in Aybike’si ablası hayran bıraktı! Melis Minkari güzelliğini ondan almış...

İşte başta Melis Minkari olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.

  • 4
  • 99
Kardeşlerim’in Aybike’si ablası hayran bıraktı! Melis Minkari güzelliğini ondan almış...

KIVANÇ TATLITUĞ

  • 5
  • 99
Kardeşlerim’in Aybike’si ablası hayran bıraktı! Melis Minkari güzelliğini ondan almış...

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KIZ KARDEŞİ MELİSA TATLITUĞ