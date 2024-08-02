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Kardeşlerim'in Asiye'siydi... Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü olmuştu...

atv'nin final yapan dizisi Kardeşlerim'in eski oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyerinde hızla yükselişe geçti. Güzel oyuncu şimdilerde yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Coşkun, geniş bir hayran kitlesine ulaşmış durumda. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Hayatını merak edip araştıranlar annesinin kim olduğunu görünce şaşkına döndü. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 09:15 Güncelleme: 02.08.2024 09:19
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Kardeşlerim’in Asiye’siydi... Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü olmuştu...

Kardeşlerim, Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda ve Kardeşlerim dizisiyle hafızalara kazınan Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı merak konusu oluyor.

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Kardeşlerim’in Asiye’siydi... Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü olmuştu...

Kardeşlerim'de Asiye karakterine hayat veren oyuncu şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu, hayranlarının yakın takibinde... Bir dönem Demet Özdemir'le de aynı dizide rol alan genç yeteneğin, ünlü olmasında annesinin büyük payı var.

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Kardeşlerim’in Asiye’siydi... Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü olmuştu...

Meğer annesi hayranlarıyla sıkı ilişkiler kurmuş... Coşkun'un annesi Miraç Gündüz'ün Instagram'da 50 bine yakın takipçisi bulunuyor. Gündüz, kızının hayranlarıyla birebir diyalog kurmaktan da çekinmiyor.

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Kardeşlerim’in Asiye’siydi... Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü olmuştu...

Ünlü oyuncu ayrılık haberini ise şu sözlerle duyurmuştu:

"Ne çok şey kazandırdı bana, ne çok şey öğretti, kaç yaş büyüttü ah. Yazsam destan çıkar ama kısa tutmak istiyorum. Çünkü vedaları hiç sevmem. Herkesin emeklerine sağlık.

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Kardeşlerim’in Asiye’siydi... Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü olmuştu...

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun başta olmak üzere ünlülerin anneleri...