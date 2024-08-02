02 Ağustos 2024, Cuma
Kardeşlerim'in Asiye'siydi... Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü olmuştu...
atv'nin final yapan dizisi Kardeşlerim'in eski oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyerinde hızla yükselişe geçti. Güzel oyuncu şimdilerde yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Coşkun, geniş bir hayran kitlesine ulaşmış durumda. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Hayatını merak edip araştıranlar annesinin kim olduğunu görünce şaşkına döndü. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi...
Giriş: 02.08.2024 09:15 Güncelleme: 02.08.2024 09:19
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