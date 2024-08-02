Kardeşlerim’in Asiye’siydi... Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü olmuştu...

Ünlü oyuncu ayrılık haberini ise şu sözlerle duyurmuştu:

"Ne çok şey kazandırdı bana, ne çok şey öğretti, kaç yaş büyüttü ah. Yazsam destan çıkar ama kısa tutmak istiyorum. Çünkü vedaları hiç sevmem. Herkesin emeklerine sağlık.