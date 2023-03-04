04 Mart 2023, Cumartesi
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası
Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuğuyla ekrana damgasını vurdu! Kardeşlerim'de canlandırdığı Asiye karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren genç oyuncu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan Coşkun'un annesini ilk kez görenler şaştı kaldı. Benzerlikleri herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi...
Giriş Tarihi: 04.03.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 15:41
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