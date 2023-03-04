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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası

Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuğuyla ekrana damgasını vurdu! Kardeşlerim'de canlandırdığı Asiye karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren genç oyuncu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan Coşkun'un annesini ilk kez görenler şaştı kaldı. Benzerlikleri herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi...

Giriş Tarihi: 04.03.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 15:41
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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun bu kez annesiyle gündeme oturdu! Rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile ekranın en sevilen çiftlerinden olan Coşkun kariyerindeki hızlı yükselişini de sürdürdü.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası

Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan güzel oyuncunun annesiyle benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun ve birçok ünlü ismin annesi...

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu