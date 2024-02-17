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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi bakın kim çıktı! Meğer annesi de kızı gibi...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesi hakkında çıkan bilgiyi öğrencince adeta şaşkına uğradı. Su Burcu Yazgı Coşkun'un biricik annesi bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 17.02.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 15:35
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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi bakın kim çıktı! Meğer annesi de kızı gibi...

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'e Asiye karakteriyle katılan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Kırmızı Oda gibi önemli yapımlarda da izleyiciyle buluşan Coşkun, şimdi Kardeşlerim dizisiyle gündemde.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi bakın kim çıktı! Meğer annesi de kızı gibi...

Genç yetenek Su Burcu Yazgı Coşkun, bir dönem Demet Özdemir'le aynı dizide rol almıştı ve bu performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunculuğuyla genç yaşında büyük bir başarı elde eden Coşkun'un kariyerinin arkasındaki önemli isim ise annesi Miraç Gündüz.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi bakın kim çıktı! Meğer annesi de kızı gibi...

İşte başta Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlülerin anneleri.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi bakın kim çıktı! Meğer annesi de kızı gibi...

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi bakın kim çıktı! Meğer annesi de kızı gibi...

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