Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi bakın kim çıktı! Meğer annesi de kızı gibi...

Genç yetenek Su Burcu Yazgı Coşkun, bir dönem Demet Özdemir'le aynı dizide rol almıştı ve bu performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunculuğuyla genç yaşında büyük bir başarı elde eden Coşkun'un kariyerinin arkasındaki önemli isim ise annesi Miraç Gündüz.