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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi bakın kim çıktı! Meğer annesi de kızı gibi...
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesi hakkında çıkan bilgiyi öğrencince adeta şaşkına uğradı. Su Burcu Yazgı Coşkun'un biricik annesi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 17.02.2024 15:03Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 15:35