02 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'ın sevgilisi bakın kimmiş! Sır gibi saklıyordu...

Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'ın sevgilisi bakın kimmiş! Sır gibi saklıyordu...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Akif Atakul Karakterine hayat veren Celil Nalçakan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Karizmatik duruşu ve başarılı performanslarıyla dikkat çeken Nalçakan'ın sevgilisi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülendi. İşte Celil Nalçakan'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 02.03.2024 16:41
  • 1
  • 97
Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan’ın sevgilisi bakın kimmiş! Sır gibi saklıyordu...

"Kardeşlerim" dizisinde 'Akif Atakul' karakterine hayat veren oyuncu Celil Nalçakan, sevgilisiyle gündem oldu. Bir mekana giriş yaparken kameralara yakalanan ikili, keyifli anlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.

  • 2
  • 97
Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan’ın sevgilisi bakın kimmiş! Sır gibi saklıyordu...

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, şu sıralar atv ekranlarında rol aldığı 'Kardeşlerim' dizisiyle gündemde. Oyunculuk kariyerine 2006 yılında atv'de yayınlanan ve büyük ilgi gören 'Sıla' dizisiyle adım atan Nalçakan, bu projede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ardından 'Bitmeyen Şarkı' dizisinde canlandırdığı karakterle izleyicilerin beğenisini kazandı ve ciddi bir hayran kitlesine ulaştı.

  • 3
  • 97
Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan’ın sevgilisi bakın kimmiş! Sır gibi saklıyordu...

Şimdilerde Kardeşlerim'in Akif'i olarak izleyiciyle buluşan Celil Nalçakan, önceki gece Etiler'de sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Celil Nalçakan ile güzel sevgilisinin oldukça keyifli oldukları dikkatlerden kaçmadı.

  • 4
  • 97
Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan’ın sevgilisi bakın kimmiş! Sır gibi saklıyordu...

İşte Celil Nalçakan başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

  • 5
  • 97
Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan’ın sevgilisi bakın kimmiş! Sır gibi saklıyordu...

BUÇE BUSE KAHRAMAN'IN SEVGİLİSİ