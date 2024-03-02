02 Mart 2024, Cumartesi
Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'ın sevgilisi bakın kimmiş! Sır gibi saklıyordu...
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Akif Atakul Karakterine hayat veren Celil Nalçakan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Karizmatik duruşu ve başarılı performanslarıyla dikkat çeken Nalçakan'ın sevgilisi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülendi. İşte Celil Nalçakan'ın sevgilisi...
Giriş Tarihi: 02.03.2024 16:41
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