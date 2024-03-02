Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan’ın sevgilisi bakın kimmiş! Sır gibi saklıyordu...

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, şu sıralar atv ekranlarında rol aldığı 'Kardeşlerim' dizisiyle gündemde. Oyunculuk kariyerine 2006 yılında atv'de yayınlanan ve büyük ilgi gören 'Sıla' dizisiyle adım atan Nalçakan, bu projede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ardından 'Bitmeyen Şarkı' dizisinde canlandırdığı karakterle izleyicilerin beğenisini kazandı ve ciddi bir hayran kitlesine ulaştı.