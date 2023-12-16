Kardeşlerim’de sürpriz misafir! Herkesi şok olacak

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" 109. bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara gelecek. Merakla beklenen bölümde, Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere herkesi şoke edecek. İşte Kardeşlerim'in yeni bölümünde yaşanacaklar...