16 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kardeşlerim’de sürpriz misafir! Herkesi şok olacak

Kardeşlerim’de sürpriz misafir! Herkesi şok olacak

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" 109. bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara gelecek. Merakla beklenen bölümde, Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere herkesi şoke edecek. İşte Kardeşlerim'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 16.12.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 11:51
  • 1
  • 10
Kardeşlerim’de sürpriz misafir! Herkesi şok olacak

109.Bölüm Özeti:

"Gülüşünün kıyısında hayallerim var."

Oğulcan ile Fatma, salona saçılan paraların şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da durumu aile fertlerine nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kardeşlerim’de sürpriz misafir! Herkesi şok olacak

Ayaz, Asiye'nin ve Eren ailesinin gözüne girebilmek için, birtakım şaşırtıcı hamleler yapar.

  • 3
  • 10
Kardeşlerim’de sürpriz misafir! Herkesi şok olacak

Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere, hepsini şoke eder.

  • 4
  • 10
Kardeşlerim’de sürpriz misafir! Herkesi şok olacak

Süreyya ve Yaman'ın evlilik kararı, Süsen'i annesiyle karşı karşıya getirirken, Akif de Yaman'ı saf dışı bırakmakta son derece kararlıdır.

  • 5
  • 10
Kardeşlerim’de sürpriz misafir! Herkesi şok olacak

Sarp ile Lidya, Ömerlere karşı sinsi bir hamle yapmak için birlik olurlar.