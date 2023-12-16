16 Aralık 2023, Cumartesi
Kardeşlerim’de sürpriz misafir! Herkesi şok olacak
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" 109. bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara gelecek. Merakla beklenen bölümde, Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere herkesi şoke edecek. İşte Kardeşlerim'in yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 16.12.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 11:51
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