Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun: Çocukluğum setlerde çalışarak geçti...
atv'de yayınlandığı günden itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Kardeşlerim dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Anne babalarını kaybeden dört kardeşin hayat mücadelesini anlatan Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Aileyi toparlama görevini üstlenen Asiye'yi canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun hayatı ile çok özel açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 18.09.2021
10:00
Anne babalarını kaybeden dört kardeşin hayat mücadelesini anlatan Kardeşlerim dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Dört kardeşin dokunaklı hikayesi yine izleyiciyi etkisi altına aldı. Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden... Dizinin ana kahramanlarından Coşkun ile bir araya geldik. Aileyi toparlamaya çalışan, kardeşlerine anne gibi davranan Asiye'yi oynayan Coşkun, 5 yaşında setlere adım atmış. Çocukluğunu setlerde geçiren Coşkun ile oyunculuk serüvenini, rolü ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
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Dizide küçük yaşta anne babalarının kaybeden kardeşlerin hikayesi anlatılıyor. Bu dokunaklı hikayede en çok etkileyen neydi sizi? Senaryoda benim en çok dikkatimi çeken şey kardeşlerin hayata bu denli umutla bakması oldu. Küçük yaşta bir başlarına kalan dört çocuğun böylesine birbirlerine bağlanıp her şeye inat güçlü kalması beni çok etkiledi.
GÜZEL SÜRPRİZLER - Yeni sezonda sürpriz gelişmeler olacağı, temponun artacağı söyleniyor. İzleyiciyi neler bekliyor? Biliyorsunuz yeni sezon tüm hızıyla başladı. Çok fazla bilgi verememekle birlikte, seyircimizi güzel sürprizler beklediğini söyleyebilirim. Ben bile yeni bölümleri heyecanla bekliyorum diyebilirim.
- Asiye anaç bir karakter. Küçük yaşta büyük sorumluluklar alıyor. Siz canlandırdığınız karakteri nasıl anlatırsınız? Küçük yaşta ailenin anne figürü olmak zorunda kalmış bir karakter Asiye... Ve kendinden ödün verip kardeşlerine bir anne gibi davranmalı. Bu yüzden çok olgun. Başka çaresi yok aslında.. Çünkü bakması gereken küçücük bir kardeşi var, düzenini sağlaması gereken bir de evi bulunuyor. Mesela ben Asiye'nin hiçbir davranışına kızamıyorum. Birçok insan onun yaşında böylesine bir durumda kalsaydı, bu yükün altında ezilir ve zayıf düşerdi. Asiye'nin ise hayatında zorunlulukları var. Onu gururlu olmaya zorlayan şeyler var. Her şeye rağmen dik durmalı o.
- Bu yaşanılanlar daha çabuk olgunlaşmasını mı sağlıyor acaba? Kesinlikle evet. Olgunlaşmamak dışında bir seçeneği yok zaten insanın.