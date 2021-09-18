Kardeşlerim dizisinin Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun: Çocukluğum setlerde çalışarak geçti...

- Asiye anaç bir karakter. Küçük yaşta büyük sorumluluklar alıyor. Siz canlandırdığınız karakteri nasıl anlatırsınız?

Küçük yaşta ailenin anne figürü olmak zorunda kalmış bir karakter Asiye... Ve kendinden ödün verip kardeşlerine bir anne gibi davranmalı. Bu yüzden çok olgun. Başka çaresi yok aslında.. Çünkü bakması gereken küçücük bir kardeşi var, düzenini sağlaması gereken bir de evi bulunuyor. Mesela ben Asiye'nin hiçbir davranışına kızamıyorum. Birçok insan onun yaşında böylesine bir durumda kalsaydı, bu yükün altında ezilir ve zayıf düşerdi. Asiye'nin ise hayatında zorunlulukları var. Onu gururlu olmaya zorlayan şeyler var. Her şeye rağmen dik durmalı o.