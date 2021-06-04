Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Kadir kardeşine yapılanların hesabını soruyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 16. yeni bölümünde "Biri bunun hesabını çok kötü verecek!" sözü dikkat çekiyor. İşte Kardeşlerim dizisinde yaşanacak gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 11:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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