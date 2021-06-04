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Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Kadir kardeşine yapılanların hesabını soruyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 16. yeni bölümünde "Biri bunun hesabını çok kötü verecek!" sözü dikkat çekiyor. İşte Kardeşlerim dizisinde yaşanacak gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 11:55
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Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Kadir kardeşine yapılanların hesabını soruyor!
Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Kadir kardeşine yapılanların hesabını soruyor!

"IŞIĞI GÖRMEK İÇİN KARANLIĞA MEYDAN OKUMAK GEREK!"
Tolga'nın Asiye'ye yaptığı sinsi planın bedeli ağır olacaktır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Kadir kardeşine yapılanların hesabını soruyor!
Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Kadir kardeşine yapılanların hesabını soruyor!

Kadir, kardeşine yapılan iftiranın peşini bırakmaz.

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Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Kadir kardeşine yapılanların hesabını soruyor!
Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Kadir kardeşine yapılanların hesabını soruyor!

Tolga'yla iş birliği içinde olan Harika hiç beklemediği şekilde zor bir durumda kalır.

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Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Kadir kardeşine yapılanların hesabını soruyor!
Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Kadir kardeşine yapılanların hesabını soruyor!

Akif'in yaptığı planlar sonucunda Suzan beklenmedik bir sonla karşı karşıya kalır.

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Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Kadir kardeşine yapılanların hesabını soruyor!
Kardeşlerim cumartesi gecesine damga vuracak! Kadir kardeşine yapılanların hesabını soruyor!

Akif'in keyfi yerinde, istediği gibi planlarını uygulamışken, Doruk'a ansızın gelen bir mail tüm dengeleri değiştirecektir.