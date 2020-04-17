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Kardeş Payı'nın Feyza'sı Seda Bakan'ın eşi bakın kim çıktı!

Kardeş Payı dizisi Atv ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşurken dizi oyuncuları de sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Feyza karakterine hayat veren Seda Bakan özel hayatıyla merak konusu oldu. Şimdilerde Leyla adında bir kızı olan ve sosyal medyada kızıyla olan paylaşımlarıyla adından söz ettiren Seda Bakan'ın eşi merak konusu oldu. İşte Seda Bakan'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 19:05
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Kardeş Payı'nın Feyza'sı Seda Bakan'ın eşi bakın kim çıktı!

Kardeş Payı'nda canlandırdığı Feyza karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Seda Bakan sosyal medyanın gündemine oturdu. Kızı Leyla ile paylaşımlarıyla adından söz ettiren Seda Akgül'ün eşi merak konusu oldu. İşte başta Seda Bakan olmak üzere ünlü isimlerin merak edilen eşleri...

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Kardeş Payı'nın Feyza'sı Seda Bakan'ın eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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Kardeş Payı'nın Feyza'sı Seda Bakan'ın eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Kardeş Payı'nın Feyza'sı Seda Bakan'ın eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Kardeş Payı'nın Feyza'sı Seda Bakan'ın eşi bakın kim çıktı!

TİMUÇİN ESEN