Karan Özçivit abiliğe çoktan hazır! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2. bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken minik Karan bakın ne yaptı?

Ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2. bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor! Minik Karan abiliğe çoktan hazır! Karan'ın son görüntüleri aferinleri topladı. Seneler önce Çalıkuşu setinde başlayan aşklarını görkemli bir düğünle taçlandıran oyuncu çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ın doğumuyla ilk defa anne ve baba olma sevincini tatmıştı. İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çiftin oğulları Karan ile son paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.12.2022 19:14 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 19:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL