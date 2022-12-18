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Haberler Galeri Karan Özçivit abiliğe çoktan hazır! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2. bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken minik Karan bakın ne yaptı?

Karan Özçivit abiliğe çoktan hazır! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2. bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken minik Karan bakın ne yaptı?

Ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2. bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor! Minik Karan abiliğe çoktan hazır! Karan'ın son görüntüleri aferinleri topladı. Seneler önce Çalıkuşu setinde başlayan aşklarını görkemli bir düğünle taçlandıran oyuncu çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ın doğumuyla ilk defa anne ve baba olma sevincini tatmıştı. İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çiftin oğulları Karan ile son paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.12.2022 19:14 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 19:14
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Karan Özçivit abiliğe çoktan hazır! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2. bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken minik Karan bakın ne yaptı?

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in Karan'ın şu hallerine bir bakın! Annesinin bir numaralı yardımcısı oldu! Karan temizlik yaptı o anları görenler, "Anneye yardım, emek büyük" yorumlarını yağdırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karan Özçivit abiliğe çoktan hazır! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2. bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken minik Karan bakın ne yaptı?

KARAN AFERİNLERİ TOPLADI

5 yıl önce annelik duygusunu oğlu Karan ile tadan ve sık sık sosyal medya paylaşımları yapan güzeller güzeli oyuncu Fahriye Evcen bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Karan Özçivit abiliğe çoktan hazır! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2. bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken minik Karan bakın ne yaptı?

7,5 aylık hamile olan Evcen, doğuma günler kala kardeş bekleyen Karan ile videosunu paylaştı.

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Karan Özçivit abiliğe çoktan hazır! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2. bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken minik Karan bakın ne yaptı?

Kısa sürede gündem olan Karan Özçivit'in yanısıra Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in evi de dikkat çekti.

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Karan Özçivit abiliğe çoktan hazır! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2. bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken minik Karan bakın ne yaptı?

İşte Karan'ın o halleri...