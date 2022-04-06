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Kara Tahta’nın Atlas’ı Furkan Andıç’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar rol arkadaşıyla birlikteymiş…

Kara Tahta dizisinde canlandırdığı Atlas karakteriyle yeniden ekranlara döndü. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu yeni dizisiyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Yakışıklı oyuncunun özel hayatını mercek altına alanlar eski sevgilisini görünce şoke oldu. Bir zamanlar eski rol arkadaşıyla birliktelik yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Kara Tahta'nın yakışıklı oyuncusu Furkan Andıç'ın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 06.04.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 14:05
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Kara Tahta’nın Atlas’ı Furkan Andıç’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar rol arkadaşıyla birlikteymiş…

Furkan Andıç Kara Tahta dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Uzun süre sonra ekranlara dönen yakışıklı oyuncunun özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kara Tahta’nın Atlas’ı Furkan Andıç’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar rol arkadaşıyla birlikteymiş…

Andıç'ın bir zamanlar eski rol arkadaşıyla birliktelik yaşadığını görenler şaştı kaldı.

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Kara Tahta’nın Atlas’ı Furkan Andıç’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar rol arkadaşıyla birlikteymiş…

İşte Furkan Andıç başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…

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Kara Tahta’nın Atlas’ı Furkan Andıç’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar rol arkadaşıyla birlikteymiş…

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

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Kara Tahta’nın Atlas’ı Furkan Andıç’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar rol arkadaşıyla birlikteymiş…

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI