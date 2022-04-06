Kara Tahta’nın Atlas’ı Furkan Andıç’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar rol arkadaşıyla birlikteymiş…

Kara Tahta dizisinde canlandırdığı Atlas karakteriyle yeniden ekranlara döndü. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu yeni dizisiyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Yakışıklı oyuncunun özel hayatını mercek altına alanlar eski sevgilisini görünce şoke oldu. Bir zamanlar eski rol arkadaşıyla birliktelik yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Kara Tahta'nın yakışıklı oyuncusu Furkan Andıç'ın eski sevgilisi...