Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı bakın nasıl değişmiş! Son halini gören şaşırdı! Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı yıllar sonra...

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın unutulmaz eserlerinden biri olan "Kapıcılar Kralı," tekrar bölümleriyle izleyicilere nostaljik anlar yaşatmaya devam ediyor. Filmin minik yıldızlarından biri olan 'İbram', yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Şimdilerde 50'li yaşlarında olan Seyit'in oğlu İbram, bakın nasıl değişmiş...