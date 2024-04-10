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Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı bakın nasıl değişmiş! Son halini gören şaşırdı! Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı yıllar sonra...

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın unutulmaz eserlerinden biri olan "Kapıcılar Kralı," tekrar bölümleriyle izleyicilere nostaljik anlar yaşatmaya devam ediyor. Filmin minik yıldızlarından biri olan 'İbram', yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Şimdilerde 50'li yaşlarında olan Seyit'in oğlu İbram, bakın nasıl değişmiş...

Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:07
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Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı bakın nasıl değişmiş! Son halini gören şaşırdı! Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşı yıllar sonra...

Yeşilçam'ın efsaneleşmiş yapımlarından biri olan "Kapıcılar Kralı," unutulmaz karakterleriyle Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biridir. Filmin içerisinde yer alan Seyit karakterinin oğlu İbram'ı canlandıran Hüsnü Yıldız, o dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri olmuştu. Ancak zamanın akışıyla birlikte Hüsnü Yıldız da değişim geçirdi. İşte Hüsnü Yıldız'ın son hali...

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Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı bakın nasıl değişmiş! Son halini gören şaşırdı! Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşı yıllar sonra...

Türkiye'yi güldüren adam Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında hiç kuşkusuz Kapıcılar Kralı da ilk sıralarda yer alır. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu da Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı tekrarlarıyla kahkahaya boğmaya devam ediyor.

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Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı bakın nasıl değişmiş! Son halini gören şaşırdı! Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşı yıllar sonra...

1976 yapımı film aradan geçen 47 yılda hala severek izleniyor. Kapıcılar Kralı'nda usta sanatçı Kemal Sunal uyanık kapıcı Seyit'e hayat vermişti. Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 50'li yaşlarında.

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Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı bakın nasıl değişmiş! Son halini gören şaşırdı! Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşı yıllar sonra...

Son hali merak konusu olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı öyle bir değişmiş ki tanımak imkansız! İşte Hüsnü yıldız başta olmak üzere diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı bakın nasıl değişmiş! Son halini gören şaşırdı! Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşı yıllar sonra...

Bülent Kayabaş