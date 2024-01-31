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Kapıcılar Kralı'nda Mahir’in ortağı Sevda Ferdağ’ı bir de şimdi görün! Kızıl saçlarından eser kalmadı! 81 yaşında ama...

"Kapıcılar Kralı" filmi 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmuştu. Unutulmaz replikleri ve komik sahneleriyle hafızalara kazınan bu film, günümüzde de hala izleniyor. Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı Kapıcılar Kralı'nda Mahir'in suç ortağını canlandıran Sevda Ferdağ'ın hayatı ise merak konusu oldu. 81 yaşındaki usta oyuncunun son hali herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 16:16
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Kapıcılar Kralı’nda Mahir’in ortağı Sevda Ferdağ’ı bir de şimdi görün! Kızıl saçlarından eser kalmadı! 81 yaşında ama...

Kemal Sunal'ın başrol oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filminde, 'Mahir'in ortağı rolünde oynayan Sevda Ferdağ'ın son haliyle şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kapıcılar Kralı’nda Mahir’in ortağı Sevda Ferdağ’ı bir de şimdi görün! Kızıl saçlarından eser kalmadı! 81 yaşında ama...

Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 81 yaşında olan usta oyuncu, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı.

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Kapıcılar Kralı’nda Mahir’in ortağı Sevda Ferdağ’ı bir de şimdi görün! Kızıl saçlarından eser kalmadı! 81 yaşında ama...

Oyunculuk hayatı boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi büyük isimlerle oynama şansı yakalayan Ferdağ, seksenli yılların sonlarında modacılık da yaptı fakat pek uzun sürmedi. 1990'larda 'Gizli Yüz' ve 'Ağır Roman' gibi sinema filmlerinde, 2000'lerde ise 'Aşkın Dağlarda Gezer', 'Berivan' ve 'Yaprak Dökümü' gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

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Kapıcılar Kralı’nda Mahir’in ortağı Sevda Ferdağ’ı bir de şimdi görün! Kızıl saçlarından eser kalmadı! 81 yaşında ama...

Son olarak 2011 yılında Kenan Ece, Melih Ekener, Müşfik Kenter ile birlikte 'Bul Beni' adlı sinema filminde oynayan Ferdağ, yakın bir zamanda yeni bir projede olacağının ipuçlarını vermişti ancak usta oyuncudan ses çıkmadı.

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Kapıcılar Kralı’nda Mahir’in ortağı Sevda Ferdağ’ı bir de şimdi görün! Kızıl saçlarından eser kalmadı! 81 yaşında ama...

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ile bir araya gelen Sevda Ferdağ, son görüntüsüyle hayranlarını üzdü. Müftüoğlu, usta sanatçıyla fotoğrafını, "Bir efsaneyle fotoğraf çektirdim müthiş bir zeka ve öyle tatlı ki..." notuyla paylaştı.