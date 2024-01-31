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Kapıcılar Kralı'nda Mahir’in ortağı Sevda Ferdağ’ı bir de şimdi görün! Kızıl saçlarından eser kalmadı! 81 yaşında ama...
"Kapıcılar Kralı" filmi 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmuştu. Unutulmaz replikleri ve komik sahneleriyle hafızalara kazınan bu film, günümüzde de hala izleniyor. Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı Kapıcılar Kralı'nda Mahir'in suç ortağını canlandıran Sevda Ferdağ'ın hayatı ise merak konusu oldu. 81 yaşındaki usta oyuncunun son hali herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:03Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 16:16