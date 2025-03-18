Kansere yenik düşen Tanyeli’nin yürek burkan hayat hikayesi! Meğer 2 yaşındayken...

Aradan yıllar geçti ama Tanyeli'nin çocukluğuna dair kabuslar bitmedi. Sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaşan ünlü oryantal, yaşadığı acıları şu sözlerle dile getirmişti;
"Neden gülümsüyorsun çocuk?
Beni gülümsetecek pek bir anım yok, hatta hiç yoktu gibi...
Yine de içimde gereğinden fazla iyimserlik.
Pollyanna gibi küçücük çocuk, dev gibi insanlar.
Dünya o zamanda günlük güneşlik değildi.
Çocukluk işte ağladığın çığlık attığın, yerden kalkardım..
Ay dede ve güneş anne hayali ile gülümserdim.
Anne 12 yaşına kadar hiç tanımadığım bir hayaldi..
Yalnızlık içinde bıdı bıdı konuşan, kurtarma ekibi bekler gibi 'mucizeler' beklerdim. Çünkü mucizelere inandım rüyalarımda.
Kurtarıcım olan Allah'a neler anlatırdım neler...
O zaman çocukluk işte, ses çıkartırsam 'Allah baba kızar' denirdi bana. Ben de beni 'sevsin' diye ne çok konuşurdum Allah'la.
Ayçiçekleri papatyaları ve gelincikleri için teşekkür ediyordum hep...
Güneşi, ay ve yemyeşil ağaçları ve çiçekleri görünce çok mutlu olurdum.
Rüyamda ne hediyeler vardı, 'ak sakallı dede' sanırdım rüyamda benimle konuşanı.
Periler masalındaymışım gibi...
Gözlerimi sımsıkı yummaya devam eder ve rüyada kalmak için, bu dünyaya, bu devlerin işkencesine kesinlikle uyanmak istemezdim.
Kanayan moraran acının kaç rengi var hatırlamıyorum ama tek hatırladığım masal gibi rüyalarım .
Tek kurtarıcım 'O' olduğunu daha o zaman idrak etmişim.
O günden bugüne değişmeyen bıdı bıdı bıdı hep konuşurum hep.
Mucizeler kapısı açan Rabbim'e her nefesim dua'da zikirde çok şükür."