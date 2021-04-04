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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kan kokan pusu yüzüstü bıraktı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı! Akıl kafadan uçtu... "Kan kokan pusu yüzüstü bıraktı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı! Akıl kafadan uçtu...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ceylan'ın infaz edilmesi bütün dengeleri değiştiriyor. Diğer yandan Selman'ın masada infaz edilmesi Korkmazlar arasında karışıklık çıkarıyor. Yaman Korkmaz olanlardan dolayı Hamdi Kormaz'ı ve Seko'yu suçluyor. Bu arada Tuncay ve İshak infaz listesinin ilk sırasında Yaman'ı ekliyor. Diğer yandan Hızır Çakırbeyli'de hainler tarafından pusuya çekiliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 16:14
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. EDHO son bölümde; Ceylan'ın öldürülmesi sonrasında Hızır intikam planlarını devreye sokuyor. Buna hazırlıklı olan İshak ve Tuncay ise onu pusunun içine çekmek için geç kalmıyor. Kardeşi Selman'ın gözlerinin önünden öldürülmesi sonrasında Yaman, babası Hamdi'ye düşman olmuştur. Hamdi Korkmaz ise olan her şeyden Kimsesiz Doğan'ın sorumlu tutuyor. Bu arada Çakırbeyli ailesi yaşanan üst üste ölümler sonrasında neye uğradığını şaşırıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı için detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR YAMAN'IN ÖFKESİ!
Kardeşi gözlerinin önünde öldürülen Yaman büyük bir sinirle önce Seko'yu dağıttı. Ardından da Hamdi Baba'ya unutulmaz bir ders verdi.
KİMSESİZ DOĞAN'A PUSU
Oğlunun intikamını almak isteyen Hamdi Korkmaz ise Kimsesiz Doğan'a kimsesizleri aracılığıyla pusu kurdu. Ancak kimsesizlerin son anda müdahale etmesiyle Doğan Baba ve Şahin Ağa saldırıdan kurtuldu.
HIZIR, CEYLAN'IN AYAK İZLERİNİ TAKİP EDİYOR
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister.
AV MI AVCI MI?
Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin infazından sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.