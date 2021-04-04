"Kan kokan pusu yüzüstü bıraktı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı! Akıl kafadan uçtu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. EDHO son bölümde; Ceylan'ın öldürülmesi sonrasında Hızır intikam planlarını devreye sokuyor. Buna hazırlıklı olan İshak ve Tuncay ise onu pusunun içine çekmek için geç kalmıyor. Kardeşi Selman'ın gözlerinin önünden öldürülmesi sonrasında Yaman, babası Hamdi'ye düşman olmuştur. Hamdi Korkmaz ise olan her şeyden Kimsesiz Doğan'ın sorumlu tutuyor. Bu arada Çakırbeyli ailesi yaşanan üst üste ölümler sonrasında neye uğradığını şaşırıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı için detaylar haberimizde...