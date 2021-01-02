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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kan akacak, ilik kuruyacak..." Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanı! Bu kez derdest olacak... "Kan akacak, ilik kuruyacak..." Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanı! Bu kez derdest olacak...
Kuruluş Osman 40. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başlandı. Yeni bölüm fragmanında; Bala Hatun'un Targun Hatun tarafından zehirlenmesinin ardından Osman Bey büyük endişeye kapılıyor. Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında; Targun Hatun'un çevrdiği dolaplar sonrasında artık hapis olmayı göze almıştır. Tüm olan bitenler ışığında Osman Bey zaferlerine yenisini ekleye kararlıdır. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 17:11
Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında; Osman, Kayı beyi olarak artık üstüne düşen görevin daha ağır olduğunun farkındadır. Yeni devlet düzeni, barış ve güçlü olabilmek için yeni stratejiler geliştirildi. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında; Dündar Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen Savcı büyük öfkeye kapılır. Osman ise, cihan devleti anlayışını ve Türk hakanlığının yeniden doğması için zorlu savaşta göğsünü siper etmeye hazırdır.
GALERİ DEVAM EDİYOR KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Yeni Kayı Bey'i..."
Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
DÜNDAR'IN OYUNU
Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker.
OSMAN PLANLARI BOZUYOR
Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır
SAVCI'NIN ÖFKESİ
Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir.
TARGUN NE YAPACAK?
Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak?