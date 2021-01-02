"Kan akacak, ilik kuruyacak..." Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanı! Bu kez derdest olacak...

Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında; Osman, Kayı beyi olarak artık üstüne düşen görevin daha ağır olduğunun farkındadır. Yeni devlet düzeni, barış ve güçlü olabilmek için yeni stratejiler geliştirildi. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında; Dündar Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen Savcı büyük öfkeye kapılır. Osman ise, cihan devleti anlayışını ve Türk hakanlığının yeniden doğması için zorlu savaşta göğsünü siper etmeye hazırdır.