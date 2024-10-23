23 Ekim 2024, Çarşamba
Kalpazan'ın Adem'i Timuçin Esen'in eşi de ünlüymüş! Aynı dizide oynamışlar...
Başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal'ın yer aldığı "Kalpazan" dizisi, pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide 'Adem' karakterine hayat veren Timuçin Esen'in özel hayatı merak konusu oldu. Başarılı oyuncunun eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Ünlü çift, meğer yıllar önce aynı dizide rol almış...
Giriş Tarihi: 23.10.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:50