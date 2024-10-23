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Kalpazan'ın Adem'i Timuçin Esen'in eşi de ünlüymüş! Aynı dizide oynamışlar...

Başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal'ın yer aldığı "Kalpazan" dizisi, pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide 'Adem' karakterine hayat veren Timuçin Esen'in özel hayatı merak konusu oldu. Başarılı oyuncunun eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Ünlü çift, meğer yıllar önce aynı dizide rol almış...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.10.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:50
Kalpazan’ın Adem’i Timuçin Esen’in eşi de ünlüymüş! Aynı dizide oynamışlar...

"Hekimoğlu", "Gülperi", "Tetikçinin oğlu", "Bodrum Masalı" gibi birçok projeyle adından söz ettiren Timuçin Esen, yeni dizisiyle gündemde...

Kalpazan’ın Adem’i Timuçin Esen’in eşi de ünlüymüş! Aynı dizide oynamışlar...

"Kalpazan" dizisinde 'Adem' karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncunun özel hayatı merak edildi.

Kalpazan’ın Adem’i Timuçin Esen’in eşi de ünlüymüş! Aynı dizide oynamışlar...

51 yaşındaki oyuncunun meslektaşı Bilge Türe ile evli olduğu ortaya çıktı.

Kalpazan’ın Adem’i Timuçin Esen’in eşi de ünlüymüş! Aynı dizide oynamışlar...

Meğerse ünlü çift, 2005-2007 yılları arasında ekranlara damga vuran Hırsız Polis dizisinde birlikte oynamış...

Kalpazan’ın Adem’i Timuçin Esen’in eşi de ünlüymüş! Aynı dizide oynamışlar...

2012 yılında dünya evine giren çiftin 2013 yılında kızları 'Ayda' dünyaya geldi. Çift, 2016 yılında ise ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.