Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş’ın yaşı herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın kadrosuna Pınar rolüyle dahil olan Nilsu Berfin Aktaş, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu, sürpriz evliliğiyle magazin gündemine oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen Aktaş'ın yaşı ise herkesi şaşırttı. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın yaşı...