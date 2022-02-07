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Haberler Galeri Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş’ın yaşı herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş’ın yaşı herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın kadrosuna Pınar rolüyle dahil olan Nilsu Berfin Aktaş, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu, sürpriz evliliğiyle magazin gündemine oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen Aktaş'ın yaşı ise herkesi şaşırttı. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 07.02.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 13:41
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Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş’ın yaşı herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Kalp Yarası'nda Pınar karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlendiği ortaya çıkan güzel oyuncunun yaşı herkesi şaşırttı

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Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş’ın yaşı herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

İşte Nilsu Berfin Aktaş başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş’ın yaşı herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Gökhan Alkan - 8 Aralık 1987

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Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş’ın yaşı herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Nesrin Cavadzade - 30 Temmuz 1982

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Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş’ın yaşı herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Yağmur Tanrısevsin - 24 Ağustos 1990