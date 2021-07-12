Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ferit karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Gökhan Alkan, tüm dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Alkan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Yakışıklı oyuncunun eski sevgilisi görenleri şoke etti. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan'ın eski sevgilisi...