12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ferit karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Gökhan Alkan, tüm dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Alkan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Yakışıklı oyuncunun eski sevgilisi görenleri şoke etti. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan'ın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 12.07.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 17:01
  • 1
  • 69
Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

Kalp Yarası dizisindeki Ferit karakteriyle adından söz ettiren Gökhan Alkan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Alkan'ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 69
Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan başta olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri…

  • 3
  • 69
Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

ASUMAN KRAUSE – EMRAH

  • 4
  • 69
Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

  • 5
  • 69
Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer bir zamanlar...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI