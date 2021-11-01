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Haberler Galeri Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski hali şoke etti! Estetik harikası çıktı

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski hali şoke etti! Estetik harikası çıktı

Kalp Yarası izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizide Ayşe karakterine hayat veren Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gökhan Alkan'la aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Tanrısevsin, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan oyuncunun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in yaşadığı inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 01.11.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 16:52
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski hali şoke etti! Estetik harikası çıktı

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle kendisine hayran bırakan Yağmur Tanrısevsin, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Tanrısevsin'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski hali şoke etti! Estetik harikası çıktı

İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski hali şoke etti! Estetik harikası çıktı

Gökhan Alkan

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski hali şoke etti! Estetik harikası çıktı
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski hali şoke etti! Estetik harikası çıktı