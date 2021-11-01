Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski hali şoke etti! Estetik harikası çıktı

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle kendisine hayran bırakan Yağmur Tanrısevsin, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Tanrısevsin'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları görenleri şaşırttı.

