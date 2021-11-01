01 Kasım 2021, Pazartesi
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski hali şoke etti! Estetik harikası çıktı
Kalp Yarası izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizide Ayşe karakterine hayat veren Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gökhan Alkan'la aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Tanrısevsin, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan oyuncunun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in yaşadığı inanılmaz değişim...
Giriş Tarihi: 01.11.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 16:52
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