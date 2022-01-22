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Kalp Yarası’nda sular durulmadı! Sancakzade Konağı’nda ortalık karışacak

Atv'nin ilgiyle izlenen dizis Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına "Bulacağım babamın katilini!" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 22.01.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 11:18
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Kalp Yarası’nda sular durulmadı! Sancakzade Konağı’nda ortalık karışacak

28.Bölüm:

Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir. Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.

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Kalp Yarası’nda sular durulmadı! Sancakzade Konağı’nda ortalık karışacak

Azade'nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar.

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Kalp Yarası’nda sular durulmadı! Sancakzade Konağı’nda ortalık karışacak

Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir.

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Kalp Yarası’nda sular durulmadı! Sancakzade Konağı’nda ortalık karışacak

Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt'le karşı karşıya gelir.

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Kalp Yarası’nda sular durulmadı! Sancakzade Konağı’nda ortalık karışacak

Hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşen Vedia bir türlü kendini toparlayamazken bu yüzleşme Sancakzade Konağı'nda yaşanacak depremlerin habercisidir.