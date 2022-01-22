22 Ocak 2022, Cumartesi
Kalp Yarası’nda sular durulmadı! Sancakzade Konağı’nda ortalık karışacak
Atv'nin ilgiyle izlenen dizis Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına "Bulacağım babamın katilini!" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 22.01.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 11:18
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