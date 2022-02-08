Kalp Yarası’nda konakta gerilim bitmedi

Diğer yanda babasının cinayetini çözmek için tüm gücüyle çalışan Ferit olay yerindeki şüpheli bir aracın sahibini öğrenince şaşkına döndü. Feraye ise Bahtiyar'la birlikte hem kendini hem de Pınar'ı kurtarmak için tehlikeli bir yola girdi.