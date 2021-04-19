Kağıt Ev’in Cemre’si Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

Kağıt Ev dizisindeki Cemre rolüyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Helin Kandemir, tüm dikkatleri üzerine çekti. Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki başarısının ardından yepyeni bir karakterle izleyici karşısına çıkacak olan Kandemir, özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Helin Kandemir'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Helin Kandemir'in yaşı...