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Kağıt Ev’in Cemre’si Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

Kağıt Ev dizisindeki Cemre rolüyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Helin Kandemir, tüm dikkatleri üzerine çekti. Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki başarısının ardından yepyeni bir karakterle izleyici karşısına çıkacak olan Kandemir, özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Helin Kandemir'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Helin Kandemir'in yaşı...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 17:37
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Kağıt Ev’in Cemre’si Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

Kağıt Ev dizisindeki Cemre rolüyle yeniden izleyici karşısına çıkan Helin Kandemir, özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Helin Kandemir'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Helin Kandemir'in yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kağıt Ev’in Cemre’si Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

Esra Erol - 12 Mayıs 1982

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Kağıt Ev’in Cemre’si Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

Burak Deniz - 17 Şubat 1991

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Kağıt Ev’in Cemre’si Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

Alina Boz - 14 Haziran 1998

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Kağıt Ev’in Cemre’si Helin Kandemir yaşıyla şaşırttı!

Ebru Özkan - 18 Kasım 1978