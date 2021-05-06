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Kafa karıştıran açıklama geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanmaya başladı. Netflix'in en fazla izlenen Türk yapımları arasında yer alan Aşkk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Dizinin sevilen başrol oyuncuları tarafından sosyal medyada paylaşımlar ise sürüyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 00:38
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