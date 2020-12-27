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Kadro yavaş yavaş netleşiyor... Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yeni sezon yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Başvurular...
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021 için geri sayım sürüyor. Yarışmanın hayranları başlama tarihi ve yarışmacı kadrosu için gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediliyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından ara ara bilgilendirme açıklamalarında bulunuyor. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yeni sezon yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Başvurular...
Giriş Tarihi: 27.12.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 16:59
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