Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyeti eylülde açıklanacak

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından mirasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sanatçının üç ayrı vasiyet hazırladığı öğrenilirken, eylül ayında açılması beklenen vasiyetlerle birlikte mal varlığını kimlere bıraktığı da resmiyet kazanacak.

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, ileri evre akciğer kanseri, buna bağlı gelişen zatürre ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının ardından geride bıraktığı miras ve üç ayrı vasiyeti gündeme geldi.

VASİYETİ EYLÜLDE AÇILACAK Hürriyet'in haberine göre, İnanır, ilk vasiyetini 2015 yılında hazırladı. Daha sonra 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha düzenledi. İçeriği henüz açıklanmayan vasiyetlerin, yasal sürecin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılacağı öğrenildi. Böylece sanatçının mal varlığını kimlere bırakmayı tercih ettiği de resmiyet kazanacak.

MAL VARLIĞI MERAK KONUSU İnanır'ın vefatının ardından en çok konuşulan konulardan biri de geride bıraktığı mal varlığı oldu. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetlerin açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

Aslen Ordu'nun Fatsa ilçesinden olan Kadir İnanır, sekiz kardeşli bir ailenin ferdiydi. Kardeşlerinden yalnızca ağabeyi Reşit İnanır'ın hayatta olduğu, ayrıca çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor. Vasiyetlerde aile bireylerine ya da başka kişi ve kurumlara yönelik nasıl bir paylaşım yapıldığı ise şimdilik gizliliğini koruyor.