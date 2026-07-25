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Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyeti eylülde açıklanacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından mirasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sanatçının üç ayrı vasiyet hazırladığı öğrenilirken, eylül ayında açılması beklenen vasiyetlerle birlikte mal varlığını kimlere bıraktığı da resmiyet kazanacak.

Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyeti eylülde açıklanacak 1

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, ileri evre akciğer kanseri, buna bağlı gelişen zatürre ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının ardından geride bıraktığı miras ve üç ayrı vasiyeti gündeme geldi.

Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyeti eylülde açıklanacak 2

VASİYETİ EYLÜLDE AÇILACAK

Hürriyet'in haberine göre, İnanır, ilk vasiyetini 2015 yılında hazırladı. Daha sonra 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha düzenledi. İçeriği henüz açıklanmayan vasiyetlerin, yasal sürecin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılacağı öğrenildi. Böylece sanatçının mal varlığını kimlere bırakmayı tercih ettiği de resmiyet kazanacak.

Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyeti eylülde açıklanacak 3

MAL VARLIĞI MERAK KONUSU

İnanır'ın vefatının ardından en çok konuşulan konulardan biri de geride bıraktığı mal varlığı oldu. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetlerin açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyeti eylülde açıklanacak 4

Aslen Ordu'nun Fatsa ilçesinden olan Kadir İnanır, sekiz kardeşli bir ailenin ferdiydi. Kardeşlerinden yalnızca ağabeyi Reşit İnanır'ın hayatta olduğu, ayrıca çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor. Vasiyetlerde aile bireylerine ya da başka kişi ve kurumlara yönelik nasıl bir paylaşım yapıldığı ise şimdilik gizliliğini koruyor.

Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyeti eylülde açıklanacak 5

JÜLİDE KURAL SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kadir İnanır, 24 yıldır birlikte olduğu Jülide Kural ile resmi nikâh yapmamıştı. Bu nedenle vasiyetlerin açıklanması, mirasın hukuki süreci açısından da önem taşıyor.

Usta oyuncunun vefatının ardından büyük üzüntü yaşayan Jülide Kural ise kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Yakın çevresi, Kural'ın uzun yıllar birlikte olduğu İnanır'ın yokluğunu kabullenmekte zorlandığını ve yas sürecini sessizlik içinde geçirdiğini ifade ediyor.

Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyeti eylülde açıklanacak 6

Üç ayrı vasiyetin neden hazırlandığı ve içeriklerinde hangi tasarrufların yer aldığı ise henüz bilinmiyor. Mirasçılar ve yakın çevresi, yasal sürecin tamamlanmasının ardından eylül ayında açıklanacak vasiyetleri beklerken, usta sanatçının son iradesi de kamuoyunda merakla takip ediliyor.

Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyeti eylülde açıklanacak 7

KOLEKSİYONLARI DA MİRASIN PARÇASI

Kadir İnanır'ın mal varlığı arasında yalnızca gayrimenkuller ve banka hesapları değil, yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunuyor. Usta oyuncunun yaklaşık 25 adet Rolex saati, ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ile özel işlemeli yüzükleri dikkat çekiyor.

Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyeti eylülde açıklanacak 8

Kurbağalara olan ilgisiyle tanınan İnanır'ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürü de koleksiyonunun önemli parçaları arasında yer alıyor. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte hem mirasın paylaşımı hem de Kadir İnanır'ın son arzuları resmiyet kazanacak.

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