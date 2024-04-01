Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden yeni açıklama geldi

"REHABİLİTASYON SÜRECİ BAZEN AYLAR SÜRÜYOR"

Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonra nöroloji servisinde tedavisi sürecek. Rehabilitasyon süreci devam ediyor. Daha rahat bir ortamda, birinci derece yakınlarıyla gürüşebilecek ama ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Rehabilitasyon süreci bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirmiş olduğu ek hastalıkların da etkisi var. Şu ana kadar tedavisi olumlu ilerledi ve bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarmış olduk. Olumsuz bir durumn yok, her gün daha iyiye gidiyor. Kas gücünü toparlıyor. Genel durumu daha iyi, ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere.