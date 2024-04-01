Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden yeni açıklama geldi
24 Mart sabahı beyninde pıhtı atması sonucu bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 01.04.2024
14:16
Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart Pazar sabahı rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.
"BENİ TANIDI, ELİMİ TUTTU"
74 yaşındaki oyuncu, 27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırılmıştı. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural,
"Entübe durumundan çıkarılıp, vücudunun doğal çalışma sürecini gerçekleştirmeye başladı. Beni tanıması, elimi tutması umut verdi. Emek ve sabırla bu zor süreci de aşacağından eminim" demişti.
"KENDİSİNE ULAŞTIRILAN SELAMLARA GÜLÜMSEDİ"
Kalıcı hasar oluşmadığını gözlemlediklerini söyleyen Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Kadir Bey yaşam destek ünitesinden ayrıldı. Bilinci açık, iletişim kurabiliyor ancak konuşması için erken. Kendisine ulaştırılan selamlara karşı gülümsedi" ifadelerini kullanmıştı.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Son durumu merak konusu olan Kadir İnanır'ın sağlığına ilişkin gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yeni bir açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının yoğun bakımdan çıktığını ve tedavinin nöroloji servisinde süreceğini söyledi.
"REHABİLİTASYON SÜRECİ BAZEN AYLAR SÜRÜYOR"
Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonra nöroloji servisinde tedavisi sürecek. Rehabilitasyon süreci devam ediyor. Daha rahat bir ortamda, birinci derece yakınlarıyla gürüşebilecek ama ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Rehabilitasyon süreci bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirmiş olduğu ek hastalıkların da etkisi var. Şu ana kadar tedavisi olumlu ilerledi ve bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarmış olduk. Olumsuz bir durumn yok, her gün daha iyiye gidiyor. Kas gücünü toparlıyor. Genel durumu daha iyi, ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere.