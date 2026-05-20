Kadir İnanır'dan güzel haber! Hayat arkadaşı Jülide Kural duyurdu

Yeşilçam'ın usta çınarı Kadir İnanır, zatürre nedeniyle kaldırıldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdürüyor. 77 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin umut verici açıklama, hayat arkadaşı Jülide Kural'dan geldi. Kural, usta sanatçının durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtirken, İnanır'ın hastane ortamından sıkılıp "Beni buradan çıkarın" dediğini aktardı.

"HER GÜN BİR ÖNCEKİ GÜNE GÖRE DAHA İYİ" Hastanede tedavisi titizlikle devam eden usta oyuncunun yanından bir an olsun ayrılmayan Jülide Kural, zorlu süreçle ilgili yüreklere su serpen detaylar paylaştı.

"BENİ BURADAN ÇIKARIN" Hürriyet'in haberine göre; Günde 2-3 kez İnanır'ın yanına girdiğini belirten Kural, şu ifadeleri kullandı: "Zorlu bir süreç geçirdiği için bu enfeksiyonu atlatması kolay olmuyor tabii ki. Ancak tedavisi güzel ilerliyor. Her gün yapılan tetkikler, bir gün önceye göre daha iyi. Kadir bu tarz ortamları hiç sevmediği için 'Beni buradan çıkarın' diyor. Doktorlar bir süre daha göz önünde olması ve her saniye takip edilebilmesi için yoğun bakımda tutacak. İnşallah yakında normal odaya çıkar ve bayramda evimizde oluruz."

"EN BÜYÜK DÜŞMANI SİGARA OLDU" Sanatçının rahatsızlığının arka planına da değinen Jülide Kural, bu durumun en büyük tetikleyicisinin sigara olduğunu vurgulamıştı. Kural, "Kadir maalesef üşütmüş ve ciğerlerinde enfeksiyon gelişmiş. Sigara içtiği için durum bu noktaya geldi. Maalesef bundan bir türlü kurtaramadık. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve tamamen bırakır" diyerek usta sanatçının sevenlerinden dua istemişti.

BAŞHEKİMLİK VE AİLEDEN AÇIKLAMA: "VAHİM BİR DURUM YOK, ENTÜBE DEĞİL" Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçerek, "Dün yanındaydım. Bağışıklığı zayıfladığı için soğuk algınlığı zatürreye döndü. Sosyal medyada yansıtıldığı gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda, kendisiyle normal bir şekilde konuşuyoruz" demişti. Hastaneden yapılan resmi açıklamada ise Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen, İnanır'ın pnömoniye bağlı solunum sıkıntısı yaşadığını ancak entübe edilmediğini, non-invaziv (maske ile) solunum desteği aldığını belirtmişti.

YAKIN DOSTU COŞKUN SABAH ZİYARET ETTİ: "GÖZLERİNİN İÇİ GÜLDÜ" Daha önce de beyin damarına pıhtı atması sonucu uzun süre tedavi gören ve fizik tedavisi devam eden İnanır'ı, yakın dostu Coşkun Sabah ziyaret etmişti. Sosyal medya hesabından usta oyuncuyla olan anlarını paylaşan Sabah, şu notu düşmüştü: "Türkiye'ye mal olmuş, ülkenin değeri çok önemli bir şahsiyet olan Kadir İnanır'ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu, gözlerinin içi güldü. Onu çok iyi gördüğümü rahatlıkla söyleyebilirim. Acil şifalar diliyorum." KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?